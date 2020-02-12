İdlib'den sivillerin kaçışı sürüyor (Dünyanın Haberi 12 Şubat 2020)
İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik tehdit ve çatışma riski devam ediyor. Rejim unsurlarının kuzeye ve Halep'in batısına doğru yayılma çabası yeni bir göç dalgasını tetikledi. Pek çok ülke için Rusya ile siyaset de, diplomasi de zor zanaat. Rusya ile ilişkileri en iyi şekilde nasıl yönetebilirsiniz? Sorunun yanıtını uzman bir diplomat verecek. Önce "dinleme cihazları" satan bir şirket kurdular, sonra da bunlarla, ürünleri sattıkları ülkelerin istihbarat teşkilatlarını dinlediler. CIA ve Alman BNP'nin ortak operasyonu 50 yıl sürdü. Kimsenin ruhu duymadı. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
NTV 12.02.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 17:32
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