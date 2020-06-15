İlave istihdama teşvik geliyor (Geri Sayım 15 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu Dünya Gazetesi Temsilcisi Hakan Güldağ'dı. Güldağ, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, iş dünyasına normallşeme desteklerini ve yeni istihdam desteklerini değerlendirdi.

NTV 15.06.2020 - 11:40 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 11:50

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