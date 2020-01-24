İran hangi koşulda ABD ile masaya oturur? (Hafta Biterken 24 Ocak 2020)
Berlin Konferansı bitti. Ateşkes çağrıları yine sonuçsuz kaldı. İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, İran'dan üst düzey bir isim bu hafta Türkiye'ye geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 12 yardımcısından biri olan Sorena Sattari, NTV'ye konuştu. "Evrende yaşamın izlerini aramak..." Pek çoğumuz için belki bu tanımlama bir şey ifade etmiyor. Ama bir türk biliminsanı, NASA'da kurulan özel bir ekipte, bu izin peşinden gidecek. 30 kişilik özel ekibe seçilen Profesör Betül Kaçar, Hafta Biterken'e konuştu. Çıktığı 18 maçın sadece 2'sini kaybetti. Şampiyonluk yarışında da şimdilik lider. Demir Grup Sivasspor'un önlenemez yükselişini, takımın antrenörü Rıza Çalımbay ile konuştuk. Hafta Biterken, her Cuma saat 16.15'te NTV'de...
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