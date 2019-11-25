İş dünyasından ''Plastik Girişimi'' ... Ortak Gelecek 25 Kasım 2019


Dünya denizlerine her dakika bir kamyon dolusu plastik denizlere dökülüyor. Yani Ortak Gelecek porgramının bu bölümü sona erdiğinde yaklaşık 15 kamyon kadar plastik yine denizlere atılmış olacak. Peki buna dur demek için neler yapılabilir? İş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ile bu sorunun yanıtı konuşuldu.

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