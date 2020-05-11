İşsizlik rakamları belli oluyor (Geri Sayım 11 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'ydu. Aslanoğlu, ekonomi ve piyasalardaki virüs etkisini, BDDK'nın manipülasyon açıklamasını, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 11.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 10:42

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