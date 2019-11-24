İstanbul'dan Portekiz'e... (Avrupa'dan Anadolu'ya 16 Kasım 2019)
Avrupa'dan Anadolu'ya yeniden başlıyor. Bu kez hedefte Türkiye'nin 10 farklı ilinde her kesimden gelen soru ve talebi yanıtlamaya hazır Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ve Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış Erasmus+ öğrencileri var. Avrupa'dan Anadolu'ya her Pazar 09.15'te NTV'de. Ömer Vatanartıran'ın sunduğu programın bu haftaki bölümünde; İstanbul AB Bilgi Merkezi ve etkinlikleri ele alınıyor. Vatanartıran, Türkiye'nin en kalabalık şehrinin Avrupa Birliği hakkında nasıl bilgi aldığını en yetkili ağızdan öğreniyor. Hareketi bitmeyen İstanbul'u; boğaz turu, Şerefiye Sarnıcı ve Suzan Kardeş'in şarkılarıyla birlikte gezen Vatanartıran ardından Portekiz'in köprüler şehri Porto'ya gidiyor. Bir yandan Porto'yu gezen Vatanartıran diğer yandan kentin yakınlarındaki Barcelos kasabasında yaşayan iki İstanbullu Erasmus+ öğrencisiyle buluşuyor. Avrupa'dan Anadolu'ya, 24 Kasım Pazar 09.15'te NTV'de.
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