İstanbul'un Mayıs enflasyonu (Geri Sayım 2 Haziran 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu, Turşucu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonunu, kamu bankaları tarafından çıkarılan yeni kredi paketlerini, döviz ve altındaki son durumu değerlendiriyor.
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NTV 02.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 11:17
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