İyi Hikayeler ''dayanışma'' özel bölümüne Haluk Levent, Mert Fırat ve Itır Erhart konuk oldu (17 Nisan 2020)
Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan "İyi Hikayeler", Nef Vakfı ile birlikte NTV'de ekrana geliyor. "İyilikler daha da büyüsün, yayılsın ve hepimize dokunsun" mottosuyla başlayacak bu iyilik hareketi, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalmasını hedefliyor. Değiştiremeyeceğimiz, kontrolümüz dışında bir süreç… Coronavirüs gölgesinde yaşadığımız hayatlar ve artan yardımlaşma… İyi Hikayeler'de bu hafta, virüs esaretinde zorluklara rağmen gösterilen dayanışma örnekleri ele alınıyor. Sosyal medyada bir tweetle başlayan ve çığ gibi büyüyen Ahbap Hareketi'nin Kurucusu, sanatçı Haluk Levent; toplum yararına çalışan bir gönüllü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi ve İhtiyaç Haritası Kurucusu, oyuncu Mert Fırat; iyilik ve yardımlaşma deyince öne çıkan, Adım Adım'ın Kurucusu, akademisyen Itır Erhart ve iyi haber portalı pozy.org Kurucusu Turgay Öztürk'ün yanısıra virüs gündemine uyum sağlayan sanatçılar ekrana gelecek. İyi Hikayeler, Berfu Güven'in sunumu ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur'un yorumlarıyla 17 Nisan Cuma 21.00'de NTV'de.
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NTV 18.04.2020 - 11:28| Son Güncelleme : 18.04.2020 - 12:05
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