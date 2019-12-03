İyi Hikayeler NTV'de başlıyor!

Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan iyi hikayeler... Programın ilk bölümünde Hayata Sarıl Lokantası'nda her gece evsizlere çoba dağıtan bir sivil toplum kahramanının, Ayşe Tükrükçü'nün hikayesini izleyeceksiniz. Berfu Güven ve Erden Timur ile İyi Hikayeler Pazar 18:15'te NTV'de...

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