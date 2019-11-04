Jet Sosyete ekibi Gece Gündüz'de... (4 Kasım 2019)
Jet Sosyete ekibi Gece Gündüz'de. Yeni bölümleri PUHU TV'de yayınlanmaya başlayan, Gülse Birsel'in kalemiyle hayat bulan "Jet Sosyete" ekibi NTV'ye geliyor. Dizinin setinde Gülse Birsel ile oyuncu kadrosu Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacak. "Jet Sosyete" sohbeti, 4 Kasım Pazartesi 17.30’da Gece Gündüz'de.
NTV 04.11.2019 - 18:14| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:35
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