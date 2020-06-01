Kamu bankalarından yeni kredi paketi (Geri Sayım 1 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan'dı. Manukyan, kamu bankaları tarafından çıkarılan yeni kredi paketini, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 01.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 11:04

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