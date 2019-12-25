Kanal İstanbul tartışması (Siyasi İşler 24 Aralık 2019)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Burhanettin Duran, Okan Müderrisoğlu, Oral Çalışlar ve Berhan Şimşek ile Kanal İstanbul projesini çevre ve Montrö Sözleşmesi açısından tartışırken, Ankara’da CHP’li Sinan Aygün’ün iddialarıyla gündeme oturan rüşvet tartışmasını da değerlendiriyor.
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