Kenan Doğulu arabalı konseri anlattı (Gece Gündüz 26 Haziran 2020)
İstanbul uzun bir aradan sonra ilk kez bir açık hava konserine ev sahipliği yapacak. Salgın nedeniyle ara verilen konserler bu akşam Yenikapı'da Kenan Doğulu ile yeniden başlıyor. Ama bir farkla.. Hayranları Kenan Doğulu'yu otomobillerinin içinden izleyecek... Kenan Doğulu konser öncesi NTV'ye konuştu..
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NTV 01.07.2020 - 10:27| Son Güncelleme : 01.07.2020 - 10:38
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