Kerem Görsev, yeni albümünü Gece Gündüz'de anlattı (7 Kasım 2019)
Kerem Görsev yeni albümünü NTV'de anlatacak. Ülkemizin en önemli caz piyanistlerinden Kerem Görsev, "Perfect Balance" isimli 19. albümü müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Görsev, albümün kayıt sürecinden şarkıların hikayelerine, konser takviminden yeni projelere kadar tüm detayları 7 Kasım Perşembe 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatıyor.
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