Kılıçdaroğlu'nun "OHAL" sözleri (Siyasi İşler 2 Haziran 2020)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Barış Doster ile ABD'deki protestoları, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "OHAL" sözlerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tepkisini ve milletvekili transferi tartışmasını masaya yatırıyor.
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NTV 03.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 09:56
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