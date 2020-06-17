Kısıtlamalara geri dönülür mü? (Siyasi İşler 16 Haziran 2020)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Mithat Baydur ile yeni normalleşme adımlarını, HDP'nin yürüyüş kararını, Libya'daki masada kimlerin olacağını ve seçim barajındaki son durumu masaya yatırıyor.
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NTV 17.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:57
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