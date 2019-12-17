Kobalt madeni çocukları için hukuk mücadelesi (Dünyanın Haberi 17 Aralık 2019)
Elektronik cihazlardaki pillerin üretiminde kullanılan kobalt madeni çoğunlukla çocuk işçilerin çalıştırıldığı madenlerden çıkarılıyor. İlk defa bu çocukların haklarını korumak üzere bir hukuki süreç başlatıldı. Yeryüzündeki en eski mağara resimleri Endonezya'daki Sulawesi ve Borneo adalarında ortaya çıkarılmıştı... Bu alandaki en erken tarihlendirme yine bu coğrafyadaki bir keşifle yapıldı. İnsanlığın ilk sanat eserleri birazdan bu ekranda olacak. Görme engelli kaykaycı olağanüstü hikayesini, ilham veren mücadelesini de “Dünyanın Haberi”nde.
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