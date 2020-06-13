Konser tedbirleri açıklandı (Gece Gündüz 12 Haziran 2020)
Konser tedbirleri açıklandı, yeni nesil göç sergisi, Ağadere Müzesi açıldı, pandemik polisiye dizisi Gün On4 geliyor, Kobe Bryant'a Emmy ödülü, gişeye arabalı sinema morali, Coachella Festivali iptal... Bu haberler ve daha fazlası Gece Gündüz'de.
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NTV 13.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.06.2020 - 09:09
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