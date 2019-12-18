"Konuta yatırım cazip hale geldi" (Geri Sayım 18 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin'di. Kasım ayı konut satış rakamlarını yorumlayan Sezgin, "Faizlerin düşmesiyle birlikte konuta yatırım tekrar cazip hale geldi" dedi.
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