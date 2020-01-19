Konya'dan Polonya'ya... Avrupa'dan Anadolu'ya 19 Ocak 2020
Avrupa'dan Anadolu'ya yeniden başlıyor. Bu kez hedefte Türkiye'nin 10 farklı ilinde her kesimden gelen soru ve talebi yanıtlamaya hazır Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ve Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış Erasmus+ öğrencileri var. Avrupa'dan Anadolu'ya her Pazar 09.15'te NTV'de. Ömer Vatanartıran'ın sunduğu programın yeni bölümünde; Konya ve Polonya'nın Szczecin şehri var. Konya'nın tarihi ve turistik yerlerini şehrin Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü'yle gezen Ömer Vatanartıran, merkezin etkinliklerini birinci ağızdan öğreniyor. Konya'nın meşhur etli ekmeğini tadıp kelebek bahçesini ziyaret ederek Sille Köyü'ne gitmeyi de ihmal etmiyor. Rotasını Polonya'ya çeviren Vatanartıran, öğrenci şehri Szczecin'de Konyalı Erasmus+ öğrencisiyle buluşuyor. Avrupa'dan Anadolu'ya, 19 Ocak Pazar 09.15'te NTV'de.
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