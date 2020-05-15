Küresel Salgın: Coronavirüs 14 Mayıs 2020

NTV'de Küresel Salgın Özel yayınının konukları Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özlem Kurt ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'du. Programda Coronavirüsle ilgili son durum değerlendirildi.
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NTV 15.05.2020 - 12:55| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 13:40
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