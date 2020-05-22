Küresel Salgın: Coronavirüs 21 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Ahmed Arpat, konukları Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, Hacettepe Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Gazi Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Nur Baran Aksakal ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini, Coronavirüs hakkında merak edilenleri ve normalleşme sürecini masaya yatırıyor.

NTV 22.05.2020 - 13:06 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 13:43

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