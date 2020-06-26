Küresel Salgın: Coronavirüs 25 Haziran 2020

"Küresel Salgın"da Seda Öğretir, konuğu Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile Türkiye'nin ve dünyanın virüsle mücadelesini, tatilde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, virüse karşı vücudu koruyucu önlemleri, aşı ve ilaç çalışmalarındaki son durumu masaya yatırıyor.

NTV 26.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 10:56

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