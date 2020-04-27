Küresel Salgın: Coronavirüs 25 Nisan 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Prof. Dr. Tevfik Özlü, Doç. Dr. Hakan Ertin ve Doç. Dr. Nejat Altıntaş ile insanlık tarihini etkileyen salgınları ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.
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NTV 26.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 17:41
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