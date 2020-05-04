Küresel Salgın: Coronavirüs 3 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Ahmet Yeşiltepe, konukları Halk Sağlığı Uzmanı Nur Baran Aksakal, Enfeksiyon Uzmanı Sıla Akhan ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Tanıl Kocagöz ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 04.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 11:08

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