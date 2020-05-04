Küresel Salgın: Coronavirüs 3 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Ahmet Yeşiltepe, konukları Halk Sağlığı Uzmanı Nur Baran Aksakal, Enfeksiyon Uzmanı Sıla Akhan ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Tanıl Kocagöz ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 04.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 11:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.