Küresel Salgın: Coronavirüs 4 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Çocuk Hastalıkları Uzmanı Mehmet Ceyhan ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Aynur Eren Topkaya ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.
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NTV 05.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 10:04
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