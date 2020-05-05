Küresel Salgın: Coronavirüs 4 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Çocuk Hastalıkları Uzmanı Mehmet Ceyhan ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Aynur Eren Topkaya ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 05.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 10:04

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