Küresel Salgın: Coronavirüs 9 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Ahmet Yeşiltepe, konukları Bedirhan Üstün, Uluç Özülker ve Levent Kenar ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini, Coronavirüs hakkında merak edilenleri ve normalleşme sürecini masaya yatırıyor.

NTV 10.05.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 15:09

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