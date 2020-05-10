Küresel Salgın: Coronavirüs 9 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Ahmet Yeşiltepe, konukları Bedirhan Üstün, Uluç Özülker ve Levent Kenar ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini, Coronavirüs hakkında merak edilenleri ve normalleşme sürecini masaya yatırıyor.
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NTV 10.05.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 10.05.2020 - 15:09
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