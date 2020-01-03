Libya'da Türk askerinin görevi ne olacak? (Yakın Plan 2 Ocak 2020)

Programda; Meclis'ten Libya'ya asker göndermeye izin veren tezkerenin içeriğinin değerlendirilmesinin yanı sıra, Türk askerinin ne zaman, nasıl ve hangi yöntemle gideceği analiz ediliyor. Ayrıca Libya'daki güç dengeleri, bölgedeki güçlerin tutumları ile Rusya ve ABD'nin tavrı değerlendiriliyor.

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