Marina Abramovic İstanbul'da (Gece Gündüz 13 Şubat 2020)
Performans sanatının öncülerinden Marina Abramovic’in Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektifini içeren sergi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor. Sergiye dair tüm detayları Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, 13 Şubat Perşembe 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
NTV 14.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 09:30
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