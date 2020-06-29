Marmara'da sıra dışı yağış (Hafta Biterken 26 Haziran 2020)
Bu hafta konuşulan çok başlık vardı. Dışarıda Libya'daki Sirte satrancı ve Mısır'dan gelen "askeri operasyon" tehdidi... ABD Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın tartışmalı kitabı... İçeride ise baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşü ve artan Coronavirüs vaka sayılarını konuştuk. Ama haftanın manşeti kuşkusuz önce Bursa, ardından İstanbul'da yaşanan sel ve hortum felaketiydi... Deniz Kilislioğlu'nun sunduğu Hafta Biterken her cuma 16.15'te NTV'de.
Abone ol
Paylaş
NTV 29.06.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 14:54
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.