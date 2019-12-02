"MB faiz indirimine ara verebilir" ... (Geri Sayım 2 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ege Yazgan'dı. Yazgan, Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki toplantısında faiz indirimine ara verebileceğini söyledi. Yazgan, faiz indiriminin gerçekleşmesi durumunda bunun sembolik bir adım olacağını dile getirdi.
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