MB faiz indirimine devam eder mi? (Geri Sayım 23 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Finansal Danışman Egemen Kaya'ydı. Kaya, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, pandemi sonrası ekonomik beklentileri, piyasalardaki ikinci dalga endişesini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 23.06.2020 - 11:00

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