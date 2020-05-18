MB faiz kararı Perşembe açıklanacak (Geri Sayım 18 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Dünya Gazetesi Temsilcisi Hakan Güldağ'dı. Güldağ, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, salgın sonrası ekonomik beklentileri, ekonomilerdeki normalleşme takvimlerini, piyasalardki ikinci dalga endişesini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 18.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 11:32

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