MB faiz kararı Perşembe açıklanacak (Geri Sayım 22 Haziran 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'ydu. Aslanoğlu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, yıl sonu enflasyon beklentisini, pandemi sonrası ekonomik beklentileri, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 10:58
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.