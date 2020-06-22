MB faiz kararı Perşembe açıklanacak (Geri Sayım 22 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'ydu. Aslanoğlu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, yıl sonu enflasyon beklentisini, pandemi sonrası ekonomik beklentileri, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 22.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 10:58

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