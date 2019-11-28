"Merkez Bankası faiz indirimine gidebilir" (Geri Sayım 28 Kasım 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'di. Gökşen, Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki toplantısında 150 baz puan faiz indirimine gideceğini öngördüklerini söyledi. Gökşen, "Faiz indirimleri önceki kadar olmasa da kredi faizlerine yansır" diye konuştu.
NTV 28.11.2019 - 10:33| Son Güncelleme : 28.11.2019 - 11:08
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