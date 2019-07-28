Ne kadar kuruyemiş tüketilmeli? Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 27 Temmuz 2019
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Kuruyemiş ve çekirdekler”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Kuruyemiş ve çekirdekler neden sağlıklı?”, “Nasıl ve ne kadar tüketmek sağlığa faydalı?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
NTV 28.07.2019 - 15:31| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:21
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