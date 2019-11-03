Ne kadar uykuya ihtiyacımız var? Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 2 Kasım 2019
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Uykusuzluk hakkında her şey”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Uyku meselesi neden önemli?”, “İyi bir uyku için ne yapmalı?”, “Ne kadar uykuya ihtiyacımız var?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
NTV 03.11.2019 - 09:32| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:15
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