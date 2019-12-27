"Nefes gibi aldığımız her şeyi geri vermeliyiz" (İyi Hikayeler NTV'de)
İyi Hikayeler’de bir tweetle başlayan ve çığ gibi büyüyen, Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAPın hikayesi ekranda! NEF Vakfı ile birlikte iyilikleri paylaşıyoruz! Umut veren İyi Hikayelerinizi yaymak için bize yazın: iyihikayeler@ntv.com.tr
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