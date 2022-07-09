NTV bayram ekranı: İyi ki!

Bayramda kavuşma var , paylaşma var, umut var...İyi ki bayramlar var... NTV’DEN İYİ BAYRAMLAR !
İyi ki dostluklar var...En güzel anılar.. Samimi arkadaşlıklar...Deniz Tansel Öngel ve Selim Bayraktar...Birce Akalay ve Nükhet Duru...Emre Karayel ve Mahir İpek...Umut Kurt ve Jabbar...Anıl Altan ve Cansel Elçin ile “İYİ Kİ”...
İyi ki bayram sofraları var... Cüneyt Asan ve çok özel konukları ile ‘Tadı Tuzu Yerinde’…
İyi ki heyecan var...Bayrama özel keşif önerileri… Orkun Olgar ile ‘Macerasever’…
İyi ki gezmek var...Saffet Emre Tonguç ile dünyanın rengarenk köşeleri...Türkiye’nin zenginlikleri.. ”Ayrıcalıklı Rotalar”
Esra Gezginci ile Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul’un esrarengiz hikayeleri, ‘Esrarengiz İstanbul’…
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