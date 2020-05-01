NTV'ye Sorun 1 Mayıs 2020 (Konuk: Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV'ye Sorun... Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, 1 Mayıs Cuma Mete Çubukçu'nun sunumuyla NTV'ye Sorun'da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu'nun sunumuyla NTV'ye Sorun, her Cuma 15.20'de NTV'de.
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NTV 01.05.2020 - 16:02| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 16:47
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