NTV'ye Sorun 14 Nisan 2020 (Konuk: Doç. Dr. Nejat Altıntaş)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş 14 Nisan Salı Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun, her Salı 15.20’de NTV’de.

NTV 15.04.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 11:16

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