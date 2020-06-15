NTV'ye Sorun 15 Haziran 2020 (Konuk: Sadık Gültekin)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Coronavirüs sürecini eğitim kurumları, veliler ve öğrenciler nasıl yönetmeli? Çözüm önerilerini Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin ile NTV’ye sorun. Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, 15 Haziran Pazartesi günü Ahmed Arpat’nın sunumuyla NTV'ye Sorun'da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu’nun sunumuyla "NTV'ye Sorun", her pazartesi saat 15.20’de NTV’de.

NTV 15.06.2020 - 17:24 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 17:41

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