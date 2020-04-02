NTV'ye Sorun 2 Nisan 2020 (Konuk: Prof. Dr. Önder Ergönül)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV'ye Sorun... Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, 2 Nisan Perşembe Mete Çubukçu'nun sunumuyla NTV'ye Sorun'da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu'nun sunumuyla "NTV'ye Sorun" her perşembe 15.20'de NTV'de.
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NTV 02.04.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 18:24
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