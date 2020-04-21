NTV'ye Sorun 21 Nisan 2020 (Konuk: Prof. Dr. Dilek Arman)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman 21 Nisan Salı Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun, her Salı 15.20’de NTV’de.

NTV 21.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 17:18

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER