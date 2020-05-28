NTV'ye Sorun 28 Mayıs 2020 (Konuk: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. NTV’ye Sorun, her perşembe 15.20’de NTV’de.
Abone ol
Paylaş
NTV 28.05.2020 - 16:12| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 16:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.