NTV'ye Sorun 29 Haziran 2020 (Konuk: Sadık Gültekin)

Zorlu maraton YKS geride kaldı. Peki şimdi tercih yapacak adaylar nelere dikkat etmeli? Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, 29 Haziran Pazartesi günü Burcu Kaya'nın sunumuyla NTV'ye Sorun'da izleyici sorularını yanıtlıyor. Burcu Kaya'nın sunumuyla "NTV'ye Sorun", her pazartesi saat 15.20’de NTV’de.

NTV 29.06.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 17:29

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