NTV'ye Sorun 3 Nisan 2020 (Konuk: Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV'ye Sorun... Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, 3 Nisan Cuma Mete Çubukçu'nun sunumuyla NTV'ye Sorun'da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu'nun sunumuyla NTV'ye Sorun, her Cuma 15.20'de NTV'de.
Abone ol
Paylaş
NTV 03.04.2020 - 17:52| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 18:09
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.