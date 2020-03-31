NTV'ye Sorun 31 Mart 2020 (Konuk: Prof. Dr. Alpay Azap)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi "NTV'ye Sorun". Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi; Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, 31 Mart Salı günü NTV'ye Sorun'da izleyici sorularını yanıtlıyor. "NTV'ye Sorun" her Salı saat 15.15'te NTV'de.

NTV 31.03.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 16:19

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER