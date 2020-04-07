NTV'ye Sorun 7 Nisan 2020 (Konuk: Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, 7 Nisan Salı Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun, her Salı 15.20’de NTV’de.
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NTV 07.04.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 17:53
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