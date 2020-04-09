NTV'ye Sorun 9 Nisan 2020 (Konuk: Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz 9 Nisan Perşembe Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun, her Perşembe 15.20’de NTV’de.

NTV 09.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 18:07

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